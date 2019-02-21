Калужане отдали мошенникам около 325 тысяч

21.02.2019 13:42 303

На днях жителю Жуковского района пришло СМС о том, что он стал счастливым обладателем автомобиля. Мужчина связался с организаторами «лотереи» и оплатил «налоговый сбор» - около 10 тысяч рублей. Когда он понял, что стал жертвой мошенников, то обратился в полицию.

А в Калуге и Обнинске граждане поверили, что их счета заблокированы, и сообщили лже-банкирам пароли и коды доступа к своим личным кабинетам для разблокировки карт. В итоге потерпевшие лишились своих сбережений: 50 тысяч и 265 тысяч соответственно.

По всем случаям начаты уголовные дела. Ведется розыск преступников, сообщает пресс-служба УМВД в четверг, 21 февраля.