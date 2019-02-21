Работа калужанки претендует на победу в международном фотоконкурсе

21.02.2019 13:18 509

Снимок Алёны Кочетковой, названный автором «Когда я была больна», вошёл в число претендентов на победу в World Press Photo в номинации «Портреты».

Это самый престижный международный конкурс фотографов. Сама церемония объявления победителей пройдёт 11 апреля в Амстердаме, сообщает ТАСС.

Фотография калужанки — это автопортрет. Так автор решила поделиться непростой личной историей и поддержать других людей, у которых диагностирован рак.