19-летний угонщик предстанет перед судом в Кирове

21.02.2019 12:49 265

На днях в отделение полиции Кирова обратился местный житель с заявлением о пропаже автомобиля Peugeot 406.

Чуть позже машину нашли на обочине дороги. Полицейские установили, что похитителем оказался 19-летний знакомый потерпевшего.

По версии следствия, юноша выпивал вместе с другом, потом украл у него ключи от машины и поехал кататься.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 21 февраля.