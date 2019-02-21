19-летний угонщик предстанет перед судом в Кирове

На днях в отделение полиции Кирова обратился местный житель с заявлением о пропаже автомобиля Peugeot 406.
Чуть позже машину нашли на обочине дороги. Полицейские установили, что похитителем оказался 19-летний знакомый потерпевшего.
По версии следствия, юноша выпивал вместе с другом, потом украл у него ключи от машины и поехал кататься.
Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 21 февраля.
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