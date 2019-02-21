Мобильники и алкоголь пытались перекинуть заключенным в Товарково

21.02.2019 11:43 345

В прошедшие выходные сотрудники исправительной колонии в Товарково задержали мужчину. Гражданин пытался перебросить запрещенные предметы на территорию учреждения.

При досмотре у него нашли 8 мобильных телефонов и пластиковую бутылку со спиртосодержащей жидкостью.

Нарушителя ждет штраф от 3 до 5 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УФСИН в среду, 20 февраля.