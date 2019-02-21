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Один человек пострадал в аварии на Хрустальной

21.02.2019 11:27 0 620
Один человек пострадал в аварии на Хрустальной

В среду вечером, 20 февраля, в районе дома 62а по улице Хрустальной в Калуге произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДДД.

По предварительной информации, 44-летний водитель, управляя Renault Logan,  выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ.

В результате происшествия пострадал 46-летний водитель УАЗа.


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