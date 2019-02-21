Один человек пострадал в аварии на Хрустальной

В среду вечером, 20 февраля, в районе дома 62а по улице Хрустальной в Калуге произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДДД.
По предварительной информации, 44-летний водитель, управляя Renault Logan, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ.
В результате происшествия пострадал 46-летний водитель УАЗа.
|
Директор магазина в Мосальске оштрафован за нарушения прав инвалидов 21.02.2019 16:17
В ДТП под Юхновом пострадали люди 21.02.2019 15:45
У наркодилера изъяли полтора килограмма запрещенных веществ 21.02.2019 15:33
Калужане отдали мошенникам около 325 тысяч 21.02.2019 13:42
Работа калужанки претендует на победу в международном фотоконкурсе 21.02.2019 13:18
19-летний угонщик предстанет перед судом в Кирове 21.02.2019 12:49
Мобильники и алкоголь пытались перекинуть заключенным в Товарково 21.02.2019 11:43
Мокрый снег и сильный ветер ожидаются до конца дня 21.02.2019 10:20
Полмиллиона обещают победителю лыжных гонок в Обнинске 21.02.2019 09:43
Воду из святого источника запретили пить 21.02.2019 09:42
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: