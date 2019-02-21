Один человек пострадал в аварии на Хрустальной

21.02.2019 11:27 620

В среду вечером, 20 февраля, в районе дома 62а по улице Хрустальной в Калуге произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДДД. По предварительной информации, 44-летний водитель, управляя Renault Logan, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ. В результате происшествия пострадал 46-летний водитель УАЗа.



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