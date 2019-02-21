Мокрый снег и сильный ветер ожидаются до конца дня

21.02.2019 10:20 1136

МЧС предупреждает, что в четверг, 21 февраля, до конца дня будет идти мокрый снег, местами сильный, на дорогах гололедица, ветер усилится. Пешеходов призывают быть аккуратными на улице и при переходе дорог. Автомобилистов просят снизить скорость. Возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях.



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