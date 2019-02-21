Полмиллиона обещают победителю лыжных гонок в Обнинске

21.02.2019 09:43 320

Соревнования по лыжным гонкам проводятся каждую зиму в Обнинске.

Очередной забег пройдет на лыжероллерной трассе в День защитника Отечества, 23 февраля. Принять участие в соревнованиях могут все желающие, имеющие соответствующую подготовку.

Премиальный фонд турнира составит свыше полумиллиона рублей, сообщил еженедельник Вы и Мы в среду, 20 февраля.