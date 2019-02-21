Жителю Обнинска грозит 5 лет за то что пропил 40 тысяч рублей

21.02.2019 09:15 368

В дежурную часть полиции наукограда обратился мужчина с заявлением о краже из квартиры 40 тысяч рублей.

Преступление было раскрыто «по горячим следам» - вором оказался 31-летний сын потерпевшего. Гражданин в содеянном сознался и сказал, что деньги потратил на алкоголь.

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба ОМВД в среду, 20 февраля.