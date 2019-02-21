Школьников в Росве научат быть избирателями

21.02.2019 08:00 217

День молодого избирателя пройдет в четверг, 21 февраля, в пригородном калужском селе Росва.

В мероприятии будут участвовать ученики 10 и 11 классов трех школ: № 37 (микрорайон Резвань), №43 (с. Росва) и №47 (микрорайон Куровской).

Будущих избирателей разобьют на команды. Для них пройдет специальный тематический квест про выборы. Победители получат памятные сувениры.