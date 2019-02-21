Боровские производители работали без лицензий на опасные производства

21.02.2019 07:00 322

Три промышленных фирмы в Боровском районе - ООО «Сфера-Фарм», ООО «Аэролайф» и ООО «Эко» - нарушили закон о безопасности опасных производственных объектов, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 20 февраля.

Они работали без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных веществ. И не были зарегистрированы в госреестре.

Каждую организацию оштрафовали на 20 тысяч.