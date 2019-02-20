Заключенных выучили на электромонтеров

20.02.2019 20:57 141

21 заключенный получил квалификацию «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

До этого у осужденных не было «гражданских» профессии.

«Сидельцев» учили не только на лекциях, но и с помощью интерактивного обучения, специальных видео и презентаций в мультимедийном центре.