Электричество отключат в пригородных калужских деревнях в четверг

20.02.2019 18:51 250

В четверг, 21 февраля, электричество для плановых работ отключат в пригородах калуги, сообщил филиал «Калугаэнерго» С 9:00 до 16:00 света не будет: Горенское (частично),

Андреевское (частично),

Б.Каменка (частично),

Некрасово (частично),

Можайка (частично),

Пески (частично),

Усадье (частично),

Забелино (частично),

Тинино (частично)



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