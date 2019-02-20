Холодную воду отключат в нескольких домах в Обнинске

20.02.2019 18:42 183

В четверг, 21 февраля, в трех обнинских домах не будет холодной воды, сообщила администрация наукограда. Ее отключат из-за ремонтных работ на водопроводной насосной станции.

Воду в 9:30 отключат в домах № 4,10,16 на улице Гагарина.

Засуха в домах прекратиться после того как закончится ремонт. Его сроки не называют.