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Холодную воду отключат в нескольких домах в Обнинске

20.02.2019 18:42 0 183
Холодную воду отключат в нескольких домах в Обнинске

В четверг, 21 февраля, в трех обнинских домах не будет холодной воды, сообщила администрация наукограда. Ее отключат из-за ремонтных работ на водопроводной насосной станции.

Воду в 9:30 отключат в домах № 4,10,16 на улице Гагарина.

Засуха в домах прекратиться после того как закончится ремонт. Его сроки не называют.


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