Частный дом сгорел дотла в Тимашово

20.02.2019 18:28 266

В среду, 20 февраля, частный деревянный дом загорелся в деревне Тимашово Боровского района. Тушить возгорание прибыли 10 пожарных на 3 машинах, но судя по оперативным фотографиям, одноэтажное строение выгорело полностью. В результате пожара люди не пострадали, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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