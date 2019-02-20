Житель Обнинска сбежал в Людиново, чтобы не платить по долгам

20.02.2019 18:22 254

Житель Обнинска взял в долг 160 тысяч, но отдавать отказался даже после решения суда, сообщила пресс-служба регионального управления судебных приставов в среду, 20 февраля.

Он переписал дом и землю на маму, а сам уехал жить в Людиново. Новое место жительство приставы вычислили после того, как выяснили, что мужчина ездит в районе на своем Nissan Qashqai.

Должнику сообщили, что планируют обратиться в суд, чтобы сделку с недвижимостью признали фиктивной. А затем дом и землю продадут. После этого житель Обнинска пришел к приставам и вернул всю сумму.