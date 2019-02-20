Бешеную лису поймали на дачах в Боровском районе

20.02.2019 16:56 231

В среду, 20 февраля, лабораторные исследования подтвердили наличие бешенства в головном мозге лисы из Боровского района, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве области.

Больное животное убили в садовом товариществе рядом с деревней Кривское.

Готовятся документы для введения карантина. Собак и кошек в опасной зоне необходимо профилактически привить от бешенства. При подозрительном поведении животное надо изолировать и вызвать ветврача.