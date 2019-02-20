Бешеную лису поймали на дачах в Боровском районе

В среду, 20 февраля, лабораторные исследования подтвердили наличие бешенства в головном мозге лисы из Боровского района, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве области.
Больное животное убили в садовом товариществе рядом с деревней Кривское.
Готовятся документы для введения карантина. Собак и кошек в опасной зоне необходимо профилактически привить от бешенства. При подозрительном поведении животное надо изолировать и вызвать ветврача.
|
Заключенных выучили на электромонтеров 20.02.2019 20:57
Электричество отключат в пригородных калужских деревнях в четверг 20.02.2019 18:51
Холодную воду отключат в нескольких домах в Обнинске 20.02.2019 18:42
Частный дом сгорел дотла в Тимашово 20.02.2019 18:28
Житель Обнинска сбежал в Людиново, чтобы не платить по долгам 20.02.2019 18:22
Спасатели потушили учебный пожар в центре Калуги 20.02.2019 14:30
Ветер и гололед прогнозируют в области 20.02.2019 14:13
Ни одной серьезной аварии не произошло в области во вторник 20.02.2019 14:06
Курсы подготовки к тотальному диктанту пройдут в Обнинске 20.02.2019 13:21
Противогриппозную «горячую линию» продлили до середины марта 20.02.2019 12:59
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: