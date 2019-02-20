Спасатели потушили учебный пожар в центре Калуги

20.02.2019 14:30 141

В среду, 20 февраля, прошли учения по тушению пожара в кинотеатре калужского ТРЦ «Рио», сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

По легенде учений, в помещении зала кинотеатра, расположенного на четвёртом этаже, из-за неисправности электрооборудования произошло возгорание. Огонь угрожал распространиться в соседние помещения, переметнуться на другие этажи. При этом в ТРЦ в момент возникновения ЧС находилось много людей.

Спасатели вместе с сотрудниками центра отработали эвакуацию посетителей и зрителей и потушили учебное пламя.

В учениях участвовали 45 пожарных.