Ветер и гололед прогнозируют в области

В четверг, 21 февраля, в Калужской области ожидается сильный ветер, опубликовала предупреждение пресс-служба главного регионального управления МЧС. Его порывы могут достигать 13-18 м/с.
Также в области прогнозируется гололедица на дорогах.
Жителей региона призывают по возможности оставаться дома. А на улице нужно быть осторожными, держаться за поручни на лестницах, помнить, что машина на скользкой дороге тормозит хуже, и не нарушать правила дорожного движения.
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