Ветер и гололед прогнозируют в области

20.02.2019 14:13 208

В четверг, 21 февраля, в Калужской области ожидается сильный ветер, опубликовала предупреждение пресс-служба главного регионального управления МЧС. Его порывы могут достигать 13-18 м/с.

Также в области прогнозируется гололедица на дорогах.

Жителей региона призывают по возможности оставаться дома. А на улице нужно быть осторожными, держаться за поручни на лестницах, помнить, что машина на скользкой дороге тормозит хуже, и не нарушать правила дорожного движения.