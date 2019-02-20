Ни одной серьезной аварии не произошло в области во вторник

Сотрудники ГИБДД зарегистрировали в калужской области 58 аварий с материальным ущербом за вторник, 19 февраля, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.
Аварий, в которых пострадали или погибли бы люди, в регионе не произошло.
За этот де день инспекторы поймали 4484 нарушителя, из них 10 человек были нетрезвы, один выехал на встречную полосу, 19 неправильно перевозили детей. 71 пешеход нарушил правила перехода.
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