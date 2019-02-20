Курсы подготовки к тотальному диктанту пройдут в Обнинске

20.02.2019 13:21 133

Курсы «русский по воскресеньям» начнутся в Обнинске с 24 февраля в рамках подготовки к тотальному диктанту, сообщила пресс-служба администрации наукограда в среду, 20 февраля.

Занятия будут проходить на восьмом этаже МТРК «Триумф Плаза» в 14:00 каждое воскресения. На них необходимо зарегистрироваться заранее, но участие в курсах будет бесплатным. До диктанта пройдет 7 лекций.

Курсы не вместят все тонкости русского языка, но позволят вспомнить правила орфографии и пунктуации.

Для тех, кто не сможет попасть на лекции лично, на сайте тотального диктанта пройдут онлайн-уроки.