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Противогриппозную «горячую линию» продлили до середины марта

20.02.2019 12:59 0 194
Противогриппозную «горячую линию» продлили до середины марта

«Горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ продлена до 10 марта, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора в среду, 20 февраля.

Линия проводится чтобы стабилизировать в области ситуацию с болезнями.

Специалисты по всем вопросам консультируют с 9:00 до 17:00 по телефонам:

  • 8(4842) 55-01-28;
  • 8(4842) 56-21-60;
  • 8(4842) 59-31-06.

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