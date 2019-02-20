Противогриппозную «горячую линию» продлили до середины марта

20.02.2019 12:59 194

«Горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ продлена до 10 марта, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора в среду, 20 февраля.

Линия проводится чтобы стабилизировать в области ситуацию с болезнями.

Специалисты по всем вопросам консультируют с 9:00 до 17:00 по телефонам: