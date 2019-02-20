Дни районов пройдут на калужском рынке

20.02.2019 12:40 238

Первая из ярмарок — дней районов области - пройдет на калужском рынке в пятницу, 22 февраля, сообщила пресс-служба городской управы. Она будет посвящена Тарусскому району. На торговых рядах будет продукция местных предприятий – птицефабрики, хлебокомбината, молочного завода, мясокомбината. На ярмарке будут выступать творческие коллективы. В будущем свои товары привезут и другие муниципалитеты региона.



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