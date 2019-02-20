Собутыльница с «пистолетом» перепугала жителя Малоярославецкого района

20.02.2019 11:51 335

Житель Малоярославецкого района распивал спиртное с знакомой и товарищем у себя дома, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 20 февраля.

В какой-то момент хозяин поругался с собутыльницей, она достала из сумочки похожий на пистолет предмет и приставила его к голове недруга, угрожая убить. Испуганный мужчина постарался успокоить гостью и выпроводил из дома. Боясь, что агрессивная дама вернется, пострадавший вызвал полицию.

Сотрудники задержали собутыльницу и доставили в отделение. Она заявила, что хотела просто напугать знакомого, а «пистолет» выбросила по дороге домой. Что это было и где оно теперь, полицейские выясняют.

Женщину грозят привлечь за угрозу убийством.