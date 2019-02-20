Жиздринское муниципальное предприятие накажут за зарплату 31 января

20.02.2019 11:18 297

Муниципальное бюджетное учреждение в Жиздринском районе должно выплачивать аванс работникам не позднее 5 числа каждого месяца, а зарплату — не позднее 20-го, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 20 февраля.

Но за прошлый декабрь зарплату сотрудники получили только 31 января.

Прокуратура направила материалы административного дела в Госинспекцию по труду Калужской области, которая выберет наказание для руководства учреждения.