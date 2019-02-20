Обнинские коммунальщики за день очистили 13 дождевых колодцев от грязи и снега

20.02.2019 10:56 188

Работники коммунальной службы Обнинска за день очистили 32 решетки дождевых колодцев на проспекте Ленина, а также очистили от льда и грязи 13 дождевых колодцев в различных районах города, сообщила пресс-служба администрации наукограда в среду, 20 февраля.

Также они отремонтировали дождевой колодец, «прожгли» 40 метров лотков для воды, чтобы она могла уходить в канализацию, и обследовали 850 метров ливневки на проспекте Маркса.