Колонию заставили заплатить предпринимателям миллион с лишним

20.02.2019 10:43 368

Одна из колоний в Калужской области заключила контракты с двумя фирмами на оказания услуг и поставки товаров, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 20 февраля.

Предприниматели обязанности выполнили, но денег за работу от исправительного учреждения не получили даже когда сроки, оговоренные в госконтракте, прошли. Двум фирмам колония задолжала более миллиона рублей.

Деньги бизнесмены получили после вмешательства прокуратуры.