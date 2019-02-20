Пригороды Калуги остались без света

20.02.2019 09:02 340

Утром в среду, 20 февраля, электричество отключили для плановых работ в пригородных деревнях Калуги, сообщил филиал «Калугаэнерго». С 09:00 до 17:00 света не будет: Горенское (частично),

Андреевское (частично),

Большая Каменка (частично),

Некрасово (частично),

Можайка (частично),

Гриднево (частично),

Астахов пруд (частично),

Фетинино (частично),

Ильинка (частично).



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей