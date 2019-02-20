Калугаоблводоканал просит жителей сообщать о незаконных сливах в канализацию

20.02.2019 08:10 444

В последнее время участились случаи незаконного слива канализационных стоков спецавтотранспортом, принадлежащим частным компаниям, сообщила пресс-служба водоконала во вторник, 19 февраля.

Как следствие жители стали жаловаться на неприятный запах и попадание стоков на зоны вокруг колодцев. Крышки люков устанавливаются обратно с большими зазорами, а иногда и вовсе не закрываются.

В этой связи ГП «Калугаоблводоканал» просит жителей сообщать о таких случаях по телефону в Калуге 211-112. Конфиденциальность гарантируется.