МЧС наградит калужан за проявленное мужество и героизм

20.02.2019 07:05 323

20 февраля состоится торжественное награждение Руслана Кравченко, сообщает пресс-служба МЧС.

Молодой человек помог мужчине выбраться из горящей квартиры и оказывал помощь пострадавшим до приезда спасателей. Пожар произошёл в конце января на улице Николо-Козинской в Калуге.

4 февраля жительница деревни Гостешево Жуковского района Наталья Ковалёва спасла из горящего дома пожилую односельчанку. А в ноябре прошлого года во время пожара в Мещовске землякам помог Александр Ефремов. Он помог выбраться людям из горящей квартиры.

За проявленный героизм и самоотверженность при спасении людей они также будут отмечены Главным управлением МЧС.

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