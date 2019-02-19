Жителей Обнинска попросили не спускаться в колодцы без уведомления Водоконала

19.02.2019 21:11 137

В Обнинске периодически возникают ситуации, когда владельцы частных домов, либо специалисты различных организаций самовольно спускаются в водопроводные или в канализационные колодцы для проведении каких-либо работ.

Как правило, ни те, ни другие не знают схем подключений и могут ошибиться.

Один такой случай произошел недавно по вине сотрудников ООО «УК Обнинск». Четыре дома по улице Блохинцева остались без воды на три с половиной часа, сообщает новостной портал Obninsk.Name во вторник 19 февраля.

Есть регламентирующий порядок организации технических работ, соблюдение которого, что позволит избежать аварийных ситуаций, напомнил заместитель главного инженера Водоканала.