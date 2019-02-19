3,4 миллиона рублей вернул населению Роспотребнадзор за год

19.02.2019 19:00 189

Всего за 2018 год было подготовлено и направлено в суд 61 материал, это на 11,5 % больше, чем в 2017 году, сообщила пресс-служба Управления во вторник, 19 февраля.

Стоимость материального ущерба, возвращенная потребителям, составила 3,4 миллиона рублей, в том числе 188,5 тысяч рублей морального вреда.

Большая часть судебных споров была расторжении договоров с продавцами мебели, авиаперевозчиками, турфирмами, страховщиками.