Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Вторник, 19 февраля
$ 66.25 0.46
74.91 0.34
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

30 тысяч штрафа оплатил должник, после того как его не пустили заграницу

19.02.2019 18:35 0 180
30 тысяч штрафа оплатил должник, после того как его не пустили заграницу

Житель Кирова был оштрафован на 30 тысяч за вождение в пьяном виде. Однако мужчина погашать задолженность не торопился. Тогда судебные приставы запретили ему операции с автомобилем и выезд за границу. Кроме того, обязали уплатить исполнительский сбор, за несвоевременную оплату штрафа.

После принятых мер должник самостоятельно явился в отдел судебных приставов и полностью оплатил долг, а также исполнительский сбор, сообщила пресс-служба УФССП России во вторник, 19 февраля.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Жителей Обнинска попросили не спускаться в колодцы без уведомления Водоконала 19.02.2019 21:11

3,4 миллиона рублей вернул населению Роспотребнадзор за год 19.02.2019 19:00

Школьники походили строем и попели перед следователями 19.02.2019 18:19

Энергетики совместно со спасателями провели урок «электрической грамоты» 19.02.2019 17:51

Два дома сгорело за день по Тарусой 19.02.2019 17:17

Добровольцев зовут в калужский заповедник 19.02.2019 16:53

Финал областного конкурса «Старшеклассник года» состоялся в Калуге 19.02.2019 16:34

Четыре судебных пристава получили выговор в Обнинске 19.02.2019 14:47

Обнинские спортсмены победили в Открытых эстонских играх боевых искусств 19.02.2019 13:51

90 тысяч рублей украли у пенсионерки продавцы верхней одежды 19.02.2019 13:29

Народные новости
22 0
maksemss
897 6
Boris14
1798 6
Creator

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк делает госуслуги еще доступнее

06 фев 2019 15:10
Новости компаний

«Ростелеком» придумал, как бизнесу сэкономить деньги, соблюдая законы

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Кондрашов и Вороненков: наши в Америке

Преимущества массовой рассылки сообщений

Борьба с игроманией в Клинике Марии Фроловой

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.