30 тысяч штрафа оплатил должник, после того как его не пустили заграницу

19.02.2019 18:35 180

Житель Кирова был оштрафован на 30 тысяч за вождение в пьяном виде. Однако мужчина погашать задолженность не торопился. Тогда судебные приставы запретили ему операции с автомобилем и выезд за границу. Кроме того, обязали уплатить исполнительский сбор, за несвоевременную оплату штрафа.

После принятых мер должник самостоятельно явился в отдел судебных приставов и полностью оплатил долг, а также исполнительский сбор, сообщила пресс-служба УФССП России во вторник, 19 февраля.