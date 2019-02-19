Энергетики совместно со спасателями провели урок «электрической грамоты»

19.02.2019 17:51 180

Мероприятие посетили ученики пятого и шестого классов калужской школы № 10. Основная цель урока - научить детей быть внимательными и проявлять осторожность вблизи энергообъектов, сообщила пресс-служба МЧС во вторник, 19 февраля.

Школьникам рассказали о том, почему важно соблюдать правила электробезопасности и объяснили значение запрещающих и предупреждающих знаков, установленных на электрооборудовании. Ребятам также объяснили, почему опасно играть вблизи линий электропередачи, подниматься на опоры и делать селфи, приближаться к оборванным проводам, заходить на территорию трансформаторных подстанций.

Во время урока вместе с детьми отрабатывались навыки безопасного выхода из зоны «шагового напряжения».