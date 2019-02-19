Два дома сгорело за день по Тарусой

19.02.2019 17:17 335

В Калужской области 19 февраля произошло два пожара.

Оба случились в частных домах в Тарусском районе. Около часа дня загорелся дом в деревне Лыткино, и около 15 часов – дом в деревне Ладыжино.

В обоих случаях на месте происшествия работали бригады по 8 человек и 2 единицы техники. Пожары потушены, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС во вторник, 19 февраля.