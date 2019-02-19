Добровольцев зовут в калужский заповедник

19.02.2019 16:53 278

Заповеднику «Калужские засеки» требуется помощь. Волонтеров просят оказать ее во время расчистки экологической тропы «Ягодная», установки пограничных аншлагов, обустройства мест наблюдения за животными (смотровых площадок, кормушек и солонцов для животных) и других работ, сообщила на днях пресс-служба заповедника.

График волонтерских работ и дополнительная информация размещёны на сайте заповедника в разделе «Волонтерам». Все программы рассчитаны на три дня. Требуется помощь 10-12 человек.

При выполнении различных хозяйственных работ желательно умение пользоваться плотницкими, слесарными, столярными и другими инструментами.

Каждый доброволец обязательно получит подарок-сувенир с символикой заповедника на память и благодарственное письмо.