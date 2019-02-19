Финал областного конкурса «Старшеклассник года» состоялся в Калуге

19.02.2019 16:34 258

В понедельник, 18 февраля, в Калуге состоялся финал областного конкурса «Старшеклассник года», сообщила пресс-служба администрации Обнинска. Мероприятие направлено на то, чтобы раскрыть личностный потенциал ребят, повысить их социальную активность. Конкурс состоял из трёх испытаний: Деловая самопрезентация, Интеллектуальный марафон, Лэпбук «Интересно о профессиях». По итогам всех этапов победителями стали: 1 место – Епимахова Евгения, «Мосальская средняя общеобразовательная школа №1»; 2 место – Панфилова Елизавета, «Средняя общеобразовательная школа №13», Обнинск; 3 место – Володина Елена, «Гимназия №19», Калуга.



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