Четыре судебных пристава получили выговор в Обнинске

19.02.2019 14:47 168

Прокуратура провела проверку в Обнинском городском отделе судебных приставов.

В результате были установлены нарушения требований федеральных законов, касающихся неполноты и несвоевременности исполнительных действий, а также нарушений сроков и порядка рассмотрения обращений граждан.

По итогам проверки четверым приставам был объявлен выговор, сообщила пресс–служба прокуратуры во вторник, 19 февраля. Нарушения были устранены.