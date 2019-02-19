Обнинские спортсмены победили в Открытых эстонских играх боевых искусств

19.02.2019 13:51 143

Игры состоялись в прошедшие выходные 16-17 февраля. Всего в них участвовало более 2000 спортсменов со всего мира. Соревнования проводились по следующим видам единоборств: кудо, кикбоксинг, бокс, ушу, ножевой бой, тхэквондо, киокушинкай карате-до, Муай Тай, чанбара. От России команду кудоистов представляли воспитанники СШ «Держава», сообщила пресс-служба администрации Обнинска во вторник, 19 февраля.

Ребята отлично выступили и заняли призовые места:

1-е место: Косыгин Николай, Карташов Илья, Курковский Тимофей, Куюжуклу Андрей, Куюжуклу Александр;

2-е место: Смирнов Илья, Косыгин Кирилл;

3-е место: Смирнов Артем, Жумаканов Максим.

Александр Куюжуклу был награжден Кубком за лучшую технику.