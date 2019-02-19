90 тысяч рублей украли у пенсионерки продавцы верхней одежды

В Жуковском районе домой к пенсионерке под видом продавцов верхней одежды пришли двое неизвестных мужчин. Они предложили приобрести куртку.
Женщина сначала захотела ее купить и, в присутствии «продавцов», достала спрятанные сбережения. Однако чуть позже она передумала и деньги убрала. Мужчины попытались отвлечь пенсионерку и незаметно выкрасть сбережения, но сделать это у них не получилось. Тогда, схватив наличные средства в сумме 90 тысяч рублей, злоумышленники выбежали из квартиры.
Потерпевшая сообщила о случившемся в полицию. Составлены словесные портреты подозреваемых. Ведется расследование, сообщила пресс-служба МВД во вторник 19 февраля.
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