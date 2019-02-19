За захоронение мусора на полигоне в Товарково виновников ждёт уголовное дело

19.02.2019 13:16 397

Запрет на захоронение мусора на территории полигона ТКО в Товарково действует с 2016 года. Однако он систематически нарушался МУП «Благоустройство поселка Товарково», сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 19 февраля.

Прокуратура района провела проверку и направила материалы в суд для возбуждения уголовного дела по факту нарушений.

В настоящий момент захоронение мусора на полигоне не производится.