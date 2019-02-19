247 КамАЗов снега вывезли за ночь из Калуги

19.02.2019 12:30 206

Уборка снега с улиц города продолжается. Всего за ночь с 18 на 19 февраля было вывезено 2475 кубов снега, израсходовано 116 тонн песко-соляной смеси.

Вывоз снега производился с Театральной площади, площади Победы, улицы Марата, улицы Вилонова, пешеходной зоны Театральной улицы, Воронина, Грабцевского Шоссе, улицам Гвардейской и Советской.

К работе привлекалось 68 единиц техники и 97 рабочих, сообщила пресс-служба управления, во вторник 19 февраля.