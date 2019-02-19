Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Вторник, 19 февраля
$ 66.25 0.46
74.91 0.34
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Бесплатные юридические консультации в Обнинске пройдут в марте

19.02.2019 10:40 0 188
Бесплатные юридические консультации в Обнинске пройдут в марте

Бесплатные юридические консультации пройдут 2 марта в ТЦ «Плаза» в Обнинске с 11:00 до 14:00, сообщает в понедельник, 18 февраля, пресс-служба уполномоченного по правам человека в Калужской области.

На прошлой неделе подобная встреча прошла в Воротынске. Там 15 февраля за консультациями обратилось 10 человек.

В основном их волновали жилищные вопросы, вопросы соцзащиты и здравоохранения.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Четыре судебных пристава получили выговор в Обнинске 19.02.2019 14:47

Обнинские спортсмены победили в Открытых эстонских играх боевых искусств 19.02.2019 13:51

90 тысяч рублей украли у пенсионерки продавцы верхней одежды 19.02.2019 13:29

За захоронение мусора на полигоне в Товарково виновников ждёт уголовное дело 19.02.2019 13:16

247 КамАЗов снега вывезли за ночь из Калуги 19.02.2019 12:30

80 тонн удобрения похитили в Малоярославецком районе 19.02.2019 11:20

Спасатели провели детский праздник в Кирове 19.02.2019 10:19

Мужчина случайно задушил собутыльника 19.02.2019 09:37

В Калуге откроют образовательный центр Юрия Башмета 19.02.2019 09:12

Картину Брюллова впервые привезут в Калугу из Третьяковки 19.02.2019 08:00

Народные новости
403 5
Boris14
1586 6
Creator
1249 1
Doroga

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк делает госуслуги еще доступнее

06 фев 2019 15:10
Новости компаний

«Ростелеком» придумал, как бизнесу сэкономить деньги, соблюдая законы

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Кондрашов и Вороненков: наши в Америке

Преимущества массовой рассылки сообщений

Борьба с игроманией в Клинике Марии Фроловой

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.