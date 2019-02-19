Бесплатные юридические консультации в Обнинске пройдут в марте

Бесплатные юридические консультации пройдут 2 марта в ТЦ «Плаза» в Обнинске с 11:00 до 14:00, сообщает в понедельник, 18 февраля, пресс-служба уполномоченного по правам человека в Калужской области.
На прошлой неделе подобная встреча прошла в Воротынске. Там 15 февраля за консультациями обратилось 10 человек.
В основном их волновали жилищные вопросы, вопросы соцзащиты и здравоохранения.
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