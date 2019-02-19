Спасатели провели детский праздник в Кирове

19.02.2019 10:19 183

Сотрудники службы МЧС вместе со специалистами Всероссийского добровольного противопожарного общества провели спортивный праздник в детском саду №11 «Березка» в Кирове. Его цель - обучение детей основам пожарной безопасности.

Специалисты рассказали детям об основных правилах безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы не случился пожар, выучили с малышами номера служб спасения. Самым интересным для ребят стали эстафеты. В игровой форме дети узнали, как нужно действовать в чрезвычайной ситуации. В заключение встречи мальчишкам и девчонкам показали мультфильм.

Подобные мероприятия, позволяют выработать у дошкольников базовые знания в области пожарной безопасности, сообщила во вторник 19 февраля пресс-служба МЧС.