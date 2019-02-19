В Калуге откроют образовательный центр Юрия Башмета

19.02.2019 09:12 263

В Сочи между правительством Калужской области и Образовательным центром Юрия Башмета для особо одаренных детей был подписан договор о сотрудничестве, сообщил 18 февраля новостной портал Obninsk.name.

Создание образовательного центра в Калуге планируется на базе областной филармонии и калужского областного музыкального колледжа.

Педагоги Центра будут выявлять одаренных детей и молодежь и развивать их творческий потенциал.