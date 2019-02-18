На мосту через Вырку выключили фонари

18.02.2019 18:05 343

В понедельник, 18 февраля, было отключено искусственное освещение на дороге Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел на мосту через реку Вырка, сообщила пресс-служба упрдора «Москва-Бобруйск». Фонари отключили по техническим причинам. Восстановить освещение планируют после 17:00 вторника, 19 февраля.



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