Картину Брюллова впервые привезут в Калугу из Третьяковки

19.02.2019 08:00 389

Выставка одной картины Карла Брюллова откроется в калужском музее изобразительных искусств в пятницу, 22 февраля. Из собрания Третьяковской галереи в Калугу впервые привезут полотно «Портрет детей Волконских с арапом» (1843). Выставка приурочена к 220-летию со дня рождения художника и продлится до 2 июня.



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