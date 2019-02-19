Более 650 иностранцев сидят в Калужской области

19.02.2019 07:08 337

В спецучреждениях Калужской области содержатся более 650 обвиняемых и осужденных иностранцев, сообщила пресс-служба областного УФСИН в понедельник, 18 февраля. В основном сидят в регионе представители стран ближнего зарубежья. Основная масса — граждане Украины, Узбекистана и Таджикистана. Также есть граждане Азербайджана, Армении, Грузии, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Молдовы. Большинство приезжих сидит за распространение наркотиков.



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