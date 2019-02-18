«Горячая линия» о мошенниках пройдет в полиции

18.02.2019 20:49 214

В среду, 20 февраля, в областном УМВД пройдет «горячая линия», посвященная способам защиты от мошенников, в том числе действующих дистанционно, сообщила пресс-служба ведомства.

Звонки будут принимать с 17:00 до 18:00 по телефону (8 4842) 50-20-20. Дежурить у телефона будут сотрудники управления уголовного розыска.