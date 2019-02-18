Нерадивый отец заплатил 100 тысяч, чтобы не попасть в колонию

18.02.2019 16:29 80

Житель Жуковского района погасил долг по алиментам в 100 тысяч перед своими тремя детьми, сообщила пресс-служба управления судебных приставов в понедельник, 18 февраля.

Мужчина должен был ежемесячно платить по 5 тысяч на каждого из троих детей. Но нерадивый отец о своих обязанностях забыл. Приставы привлекли его к административной ответственности и обязательным работам. Но и это не заставило должника выплатить деньги детям. Тогда начали собирать уголовное дело. После этого должник отдал детям 100 тысяч рублей

Приставы будут контролировать, чтобы он выплачивал алименты и в будущем.