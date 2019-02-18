6 человек пострадали в авариях за 3 дня

18.02.2019 19:55 163

За три дня, с 15 по 17 февраля, в Калужской области произошло пять крупных ДТП. В них пострадали шесть человек. К счастью, никто не погиб.

За эти же дни сотрудники ГИБДД оформили 160 аварий, в которых пострадали только машины, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Оштрафованы почти 1,3 тысячи нарушителей, среди низ 32 нетрезвых водителя, 9 — выехали на встречку, 191 пешеход перешел дорогу не по правилам.